GEÇTİĞİMİZ günlerde sosyetik Melis Sütşurup'la ayrılan Mustafa Sandal, çapkınlıkta gaza bastı. Yakın dostu işadamı Fethi Kamışlı'nın lüks yatıyla Ege'de keyif çatan popçu, önceki gün de mavi tura çıktı. 49 yaşındaki şarkıcı, Kamışlı'nın Cennet Koyu'nda demirli milyonluk yatında objektiflere yansıdı. Sosyal medyada erkek erkeğe tatil yapıyor izlenimi veren Sandal, lüks teknede kızlarla sefadaydı.



Ünlü popçunun sarışın bir güzelle samimiyeti de dikkat çekti.

MUSTİ HOCA İŞ BAŞINDA

Güzellerle sohbet eden Musti'nin teknedeki sarışın bir kadınla samimiyeti gözden kaçmadı. Sandal, bir şeyler anlatırken sarışın güzel gözlerini popçudan ayıramadı. Kaslı vücuduyla hanımlara şov yapan Musti, bir ara güzellere teknede spor da yaptırdı. İki güzel, şınav çekip plank hareketi yaparken popçu da onlara direktif verdi. Musti'nin kızlara spor hocalığı yaptırdığı anlar objektife böyle yansıdı.





Sosyal medyada erkek arkadaşlarıyla paylaşım yapan popçunun teknede etrafını güzeller sarmıştı.

MAKSAT SPOR OLSUN

Spor tutkunu popçu, teknede güzellere böyle antrenman yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM