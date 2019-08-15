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  • 15.08.2019
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çapkınlıkta gaza bastı!

Ünlü popçu , arkadaşı ’nın teknesiyle Ege’ye açıldı. Sandal, mavi turda erkek arkadaşlarının yanı sıra güzellerle keyif çattı. 49 yaşındaki şarkıcı, önceki gün de Cennet Koyu’nda güzellere spor yaptırırken objektiflere takıldı.

Sandal sefası

GEÇTİĞİMİZ günlerde sosyetik Melis Sütşurup'la ayrılan Mustafa Sandal, çapkınlıkta gaza bastı. Yakın dostu işadamı Fethi Kamışlı'nın lüks yatıyla Ege'de keyif çatan popçu, önceki gün de mavi tura çıktı. 49 yaşındaki şarkıcı, Kamışlı'nın Cennet Koyu'nda demirli milyonluk yatında objektiflere yansıdı. Sosyal medyada erkek erkeğe tatil yapıyor izlenimi veren Sandal, lüks teknede kızlarla sefadaydı.


Ünlü popçunun sarışın bir güzelle samimiyeti de dikkat çekti.

MUSTİ HOCA İŞ BAŞINDA
Güzellerle sohbet eden Musti'nin teknedeki sarışın bir kadınla samimiyeti gözden kaçmadı. Sandal, bir şeyler anlatırken sarışın güzel gözlerini popçudan ayıramadı. Kaslı vücuduyla hanımlara şov yapan Musti, bir ara güzellere teknede spor da yaptırdı. İki güzel, şınav çekip plank hareketi yaparken popçu da onlara direktif verdi. Musti'nin kızlara spor hocalığı yaptırdığı anlar objektife böyle yansıdı.



Sosyal medyada erkek arkadaşlarıyla paylaşım yapan popçunun teknede etrafını güzeller sarmıştı.

MAKSAT SPOR OLSUN
Spor tutkunu popçu, teknede güzellere böyle antrenman yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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