Moncler Yalıkavak’ta ev bakıyor

Ege'nin incisi Bodrum, yine dünyaca ünlü bir ismi ağırladı. Moda devi Moncler'in İtalyan sahibi Remo Ruffini, 40 milyon euro'luk yüzen sarayıyla Türkbükü'ne demir attı. Bodrum'a hayran kalan 57 yaşındaki Ruffini, ev almaya karar verdi. Yalıkavak'taki ünlü mimar Richard Meier tarafından tasarlanan Bodrum Houses isimli siteden ünlü mimara ait evi satın almayı planladığı öğrenilen Ruffini'nin 5 bin 100 metrekarelik bahçe alanı içerisinde 950 metrekarelik kullanım alanı olan villaya 25 milyon lira teklif etti.
- Saklambaç
- 14.08.2019
- Gazete
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