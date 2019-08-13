haftasonverenileayrılığınınperde arkası belli oldu. 2. Sayfaprogramının iddiasına görepopçu, ayrılıkkararınıaldıve bunu eşinden bilegizledi. Chloe, her şeydenhabersizaçıklamasıyaparken Ortaç, çoktanharekete geçmişti.