Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerine son veren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın ayrılığının perde arkası belli oldu. 2. Sayfa programının iddiasına göre 49 yaşındaki popçu, ayrılık kararını 1 ay önce aldı ve bunu eşinden bile gizledi. Chloe, her şeyden habersiz "Çok mutluyuz, boşanmıyoruz" açıklaması yaparken Ortaç, çoktan harekete geçmişti.
- Saklambaç
- 13.08.2019
- Gazete
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında şok iddia! Apar topar hastaneye kaldırıldı...
Boşandıkları günün akşamında hastanelik olan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında şok iddia! Ortaç, o gece İrlandalı modelin zehirlendiğini açıklasa da iddiaya göre boşanmayı hazmedemeyen Chloe, sinir krizi geçirip apar topar hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerine son veren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın ayrılığının perde arkası belli oldu. 2. Sayfa programının iddiasına göre 49 yaşındaki popçu, ayrılık kararını 1 ay önce aldı ve bunu eşinden bile gizledi. Chloe, her şeyden habersiz "Çok mutluyuz, boşanmıyoruz" açıklaması yaparken Ortaç, çoktan harekete geçmişti.
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