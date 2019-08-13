Hayalet 'Siren'i

Sosyetik tasarımcı Siren Ertan Kayalar, bayram tatili için eşi Ersin Kayalar'la Fransa'nın yolunu tuttu. Ünlü çifte Kayalar'ın ailesi de eşlik etti. Saint Tropez'de tatil yapan Kayalar Ailesi, konaklamak için de ilginç bir adres tercih etti. Sosyetik çift ile Kayalar Ailesi, turistlerin uğrak noktası olan Hotel Chateau de la Messardiere'yi seçti. Pampelonne plajına bakan bir yamaçta kurulu şatonun geceliği 20 bin liralık odasında konaklayan Kayalar çifti, tarihi otelden de bol bol paylaşım yaptı. Kayalar Ailesi'nin kaldığı 19. yy.'da inşa edilen 118 odalı şatonun hikayesi ise çok ilginç… Şato, Fransız süvari Henry Brisson de la Messardiere ile müzisyen Louise Dupuy Angeac'e düğün hediyesi olarak bağışlanır. Çiftin yedi çocuğu vardır. İkilinin mutluluğu Henry'nin ölümüyle son bulur. Kısa süre sonra da Louise ölür ve şato kaderine terk edilir. Rivayete göre çiftin hayaletlerinin şatoda dolaştığına inanılır.
- Saklambaç
- 13.08.2019
- Gazete
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