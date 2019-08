Güne güzel bir serpme kahvaltı ile başlamak istiyorsanız Yalıkavak'ta bulunan Asmalı Çardak Kahvaltı Evi'ne hayran kalacaksınız. Mehmet Sarıkaya işletmesindeki mekan, birçok ünlünün de uğrak yeri haline gelmiş.





Ev yapımı ekmekten tereyağına, yetiştirdikleri meyve sebzelerden reçellere kadar her bir ikram kat ettiğiniz mesafeye değecek.





DENİZ KEYFİ GANJ-ÇİLEK'TE

Kahvaltı sonrası yapılacak en güzel şey denizin ve güneşin tadını çıkarmak. Bunu da yine Türkbükü'nde bulunan Mürsel Aksu ve Halil Özkan işletmesindeki Bodrum'un göz bebeği Ganj-Çilek Beach'te yapabilirsiniz. Gündüz güneşin ve denizin tadını çıkaran tatilciler, akşam saatlerinde yapılan Happy Hour partisi ile eğlenmeye devam ediyor.







AİLELERİN TERCİHİ

Yıllardır tatilcilere keyifli anlar yaşatan Gökhan Öztürk işletmesindeki Magi Beach sezona iddialı bir giriş yaptı. Gençlerin ve çocuklu ailelerin tercihi olan işletmede miniklerin oynayabileceği oyun parkı da mevcut. Diğer beach'lere nazaran büyük meblağların alınmadığı mekan, yine tatilcilerin gözde adreslerinden olacak.



MANTISIZ OLMAZ

Hasan Yanar ve Fatih Yanar işletmesindeki Bodrum Mantı, hem cebinize hem de damak tadınıza hitap ediyor. Birçok ünlünün de uğrak yeri olan Bodrum Mantı, Türkbükü'nün vazgeçilmezleri arasında...







KAHVE MOLASI

Denizin ve güneşin tadını çıkardınız. Yorgunluğunuzu atmak için sıcak bir şeyler içmek istediniz. Rotanızı Yalıkavak Marina'ya çevirin. Marinanın içinde birbirinden farklı Türkiye'nin her yerinde isim yapmış kafe ve restoranlar sizleri bekliyor.







EĞLENCENİN SESS'İ

BODRUM geceleri eğlencesiz olmaz. Yıllardır İstanbul Nişantaşı ve Bodrum Türkbükü'nde hizmet veren Sess Kulüp bayramda da bomba gibi. Nedim Binler, Yüksel ve Ecevit Yılan işletmesindeki Sess Kulüp'te DJ Can Parlak, hit parçalarla tatilcileri eğlenceye doyuracak.



