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  • 13.08.2019
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100 bin kişiyle yıldızlar geçidi

100 bin kişiyle yıldızlar geçidi
geçen ay yıldızları ağırladı. Turkcell Yıldızlı Geceler konserler serisini toplam 100 bin kişi izledi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar, hayranları için toplamda 520 parça seslendirdi.



Harbiye'de ve gibi isimler sahne aldı.


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