100 bin kişiyle yıldızlar geçidi

Harbiye geçen ay yıldızları ağırladı. Turkcell Yıldızlı Geceler konserler serisini toplam 100 bin kişi izledi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar, hayranları için toplamda 520 parça seslendirdi.
Harbiye'de Funda Arar ve Demet Akalın gibi isimler sahne aldı.
Harbiye'de Funda Arar ve Demet Akalın gibi isimler sahne aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.