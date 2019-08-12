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  • 12.08.2019
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başlıyor! Kulaklar bayram edecek

Kulaklar bayram edecek

POLL Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Birbirinden değerli sanatçılar, Harbiye'de sevenlerini coşturacak.

21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, Deniz Seki-Rafet El Roman ikilisi ile devam edecek.

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