GEÇTİĞİMİZ haftalarda Melis Sütşurup'la ilişkisi biten Mustafa Sandal, birkaç gün önce ise oğulları için eski eşi Emina Jahovic'le Göcek'te buluşmuştu. Ünlü popçu, Göcek'in ardından rotasını erkek arkadaşlarıyla Bodrum'a çevirdi. Yakın dostu Fethi Kamışlı'nın lüks yatında tatil yapan Musti, önceki gün denizin keyfini sürdü.

Kaslı vücuduyla dikkat çeken 49 yaşındaki Mustafa Sandal, gündüz saatlerini erkek erkeğe geçirdi. Sandal, güneşin batmasıyla ise çapkınlık için kolları sıvadı. Geçtiğimiz akşam Yalıkavak Marina'daki Zuma adlı mekana giden Musti'nin yanında 30'lu yaşlarındaki bir sarışın güzel vardı. Gizemli güzelle samimi bir şekilde eğlenen Mustafa Sandal, sabaha karşı mekandan bu genç kadınla ayrıldı. Musti'nin eğlendiği güzelin kim olduğu ise merak konusu.





Musti, sarışın güzelle eğlendiği gecenin ertesinde ise yine erkek erkeğe deniz keyfi yaptı.





Gün boyu su sporları yapan 49 yaşındaki Musti, kaslı vücuduyla dikkat çekti.