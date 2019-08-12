DÜNYACA ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, yine unutulmaz bir partiye imza attı... Şu sıralar İspanya'nın ünlü tatil noktası İbiza'da keyif yapan Alaş, önceki gün villasında dostlarını ağırladı. Mönüde ise Türk döneri vardı. Misafirler eşsiz lezzetimize bayıldı...

Mert Alaş, geçtiğimiz günlerde Rus model Irina Shayk'ı ağırlamıştı.

