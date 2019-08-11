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  • 11.08.2019
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kazığı! Loca bedeli 30 bin lira

ABD'li şarkıcı 'in 'daki konserinin 300 bin liralık loca fiyatının yankısı sürerken 'den yeni atak geldi. Şarkısı 'Ela' ile 'da rekor kıran ünlü rapçinin önümüzdeki günlerde Çeşme Tren Beach'teki konserinin loca fiyatının 30 bin lira olduğu öğrenildi.

Reynmen kazığı
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in 'daki konserinin 300 bin liralık loca fiyatının yankısı sürerken Reynmen'den yeni atak geldi. Şarkısı 'Ela' ile 'da rekor kıran ünlü rapçinin önümüzdeki günlerde Çeşme Tren Beach'teki konserinin loca fiyatının 30 bin lira olduğu öğrenildi.

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