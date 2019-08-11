ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'daki konserinin 300 bin liralık loca fiyatının yankısı sürerken Reynmen'den yeni atak geldi. Şarkısı 'Ela' ile Youtube'da rekor kıran ünlü rapçinin önümüzdeki günlerde Çeşme Tren Beach'teki konserinin loca fiyatının 30 bin lira olduğu öğrenildi.
- Saklambaç
- 11.08.2019
- Gazete
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