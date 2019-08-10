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  • 10.08.2019
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’in eşi Amine dostlarını ’da ağırladı

’in Türk yıldızı ’in eşi Amine, dostlarını ’da ağırladı.

Merkez Londra

Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu 'in eşi Amine, dostlarını 'da ağırladı. Arkadaşlarıyla Londra'nın kültür noktalarını ziyaret eden Amine, ardından Türk restoranında özel bir yemek verdi.

Amine, arkadaşlarının kendisini ziyarete geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.


Amine, geçtiğimiz günlerde yaşanan bıçaklı saldırı olayını unutmaya çalışıyor.


MESUT ÖZİL'E GÜVENLIK ÖNLEMİ
Bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Kolasinac. yarın Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmadı. kararın gerekçesi olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterdi.

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