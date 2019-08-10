Arsenal'de forma giyen Türk futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine, dostlarını Londra'da ağırladı. Arkadaşlarıyla Londra'nın kültür noktalarını ziyaret eden Amine, ardından Türk restoranında özel bir yemek verdi.

Amine, arkadaşlarının kendisini ziyarete geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Amine, geçtiğimiz günlerde yaşanan bıçaklı saldırı olayını unutmaya çalışıyor.



MESUT ÖZİL'E GÜVENLIK ÖNLEMİ

Bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve Kolasinac. yarın Newcastle United ile yapılacak maçın kadrosuna güvenlik gerekçesiyle alınmadı. Arsenal kararın gerekçesi olarak "polisin soruşturduğu başka güvenlik hadiselerini" gösterdi.