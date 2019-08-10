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  • 10.08.2019
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’ aşkı mesafe tanımadı! 'dan geldiler

''in sevgisi, sınırları aştı. Öyle ki, diziyi 'dan takip eden 8 kişilik bir aile, tam 2 bin 250 km yol yaparak çekimlerin yapıldığı Üsküdar'a ulaştı. Azerbaycan’dan gelen misafirleri karşılayan Keremcem ve Özgü Kaya, bu sevgi karşısında çok mutlu oldu.

‘Kimse Bilmez’ aşkı mesafe tanımadı

ATV'NİN her bölümü merakla beklenen dizisi 'Kimse Bilmez'in sevgisi, sınırları aştı. Öyle ki, diziyi Azerbaycan'dan takip eden 8 kişilik bir aile, tam 2 bin 250 km yol yaparak çekimlerin yapıldığı Üsküdar'a ulaştı. Yayınlandığı tarihten beri '' dizisini takip ettiklerini anlatan Azerbaycanlı iş adamı İlham Alakbarov, tüm ailesini yanına alarak dizi setine geldiklerini anlattı.

BU ziyaretin özellikle çocukları için çok önemli olduğunu anlatan Alakbarov; şöyle dedi: "Kimse Bilmez, Azerbaycan'da herkes tarafından izleniyor. Ailem oyuncuları yakından görebilmek için İstanbul'a gelmek istedi. Ben de iki günde Bakü'den buralara kadar geldim." Bu arada dizinin Rusya ve Balkanlar'da da birçok hayranı bulunuyor.

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