Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.08.2019
  • Gazete

hayranları sete baskın hazırlığında

atv’nin fenomen dizisi ’nin fanları, ajanlığa soyundu. Yeni sezon için heyecanla bekleyen seyirci, Mardin’i kuşatmaya aldı. Oyuncuların kaldığı oteli bulan Hercai fanları, 17 Ağustos’ta başlayacağını öğrendikleri çekimler için de ‘baskın’ hazırlığına başladı.

007 Hercai

GEÇTİĞİMİZ sezon atv'de başlayan 'Hercai' dizisi, kısa sürede fenomen olmuştu. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrolünü paylaştığı dizi; çekimlerin yapıldığı Mardin'in bile ekonomisine büyük katkı sağlamış; dizinin hayranları Mardin'e akın etmişti. sevenleri, yeni sezon öncesi ise sıkı bir hazırlığa tutuştu.

Ebru Şahin ve 'yü görmek için çekimlerin yapıldığı mekanları basan Hercai sevenleri, 007 James Bond gibi çalıştı. Oyuncuların kaldığı oteli bulan Hercai fanları, oteli telefon yağmuruna tuttu. Ekibin 16 Ağustos için otele rezervasyon yaptırdığını öğrenen Hercai hayranları, ayın 17'sinde başlayacağını öğrendikleri set için de şimdiden baskın hazırlığında!


Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, her bölümüyle reyting rekorları kırıyor.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHercai hayranları sete baskın hazırlığında
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri