ATV'NIN reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin'in Phuket tatili tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz hafta soluğu egzotik adada alan güzel oyuncu, önceki gün de şehri keşfe çıktı.
ŞAHIN, dostlarıyla tapınakları ziyaret edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay sonunda Mardin'e giderek dizi çekimlerine katılacak olan ünlü oyuncu, Tayland'daki renkli tatilde de enerji depolayıp stres attı.
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