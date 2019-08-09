MAYIS 2018'de New York'ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz'dan kötü haber geldi. Geçen ay boşanacakları iddia edilen ikiliden Esmersoy, söylentileri yalanlamıştı.

İŞ YOĞUNLUĞU...

Ancak çiftin evliliğinde sona gelindi. İddiaya göre güzel sunucunun işlerinin yoğunluğundan görüşemeyen ikili, bu yüzden gerildi ve tartışan çift, anlaşmalı boşanmaya karar verdi. "İlişkimiz yürümüyor. En kısa zamanda boşanacağız" diyen Esmersoy'un Suyabatmaz'la 2 Eylül'de boşanacağı öğrenildi.

MIAMI Mi AYIRDI?

Çiftin boşanma kararıyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Konuşulanlara göre Miami'de restoran açmak isteyen Suyabatmaz, eşinden maddi destek istedi. Miami'de yaşamak istemeyen Esmersoy, eşine destek çıkmayınca iddiaya göre çift tartışıp ayrılık kararı aldı.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

42 yaşındaki sunucu, daha önce eşi için şöyle konuşmuştu: "Berk için ölüyorum. Hayatımda ilk kez bir insanın çocuğunu doğurmak istiyorum."