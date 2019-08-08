Zirvenin tek sahibi; Kimse Bilmez!

Salı akşamları atv'de izleyiciyle buluşan Kimse Bilmez, dokuzuncu bölümüyle en çok izlenen dizi oldu. Sevilen dizi önceki gün Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez'in yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,61 izlenme oranı ve %15.46 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.