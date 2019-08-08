Popun kraliçesi Jennifer Lopez, yedi yıl aradan sonra Türkiye'de konser verdi... Merakla beklenen organizasyon önceki gece Antalya Regnum Carya sahnesinde gerçekleşti. Konseri locadan izlemek isteyenler ev parası ödedi! Tanesi 45 bin euro'dan satılan 28 locadan toplam 1 milyon 260 bin euro kazanç elde edildi. Konseri ayakta izleyen 350 kişi bir bilete 7 bin lira ödedi. Konser öncesi ortaya atılan iddiaların ise hiçbiri gerçekleşmedi. Konsere ne ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian ne de dünyaca ünlü diğer isimler geldi.







Ayrıca geçtiğimiz haftalarda otel yetkilileri, Lopez ile beyzbolcu aşkı Alex Rodriguez'in Antalya'da balayı yapacağını söylemişti. Fakat Rodriguez değil balayına, konseri izlemeye bile geldi. Otel yönetimi ve ajanslar da localara yerli ünlüleri yerleştirdi...



ANTALYA'YI ÖVDÜ

Öte yandan Lopez, sosyal medya hesabından konser verdiği Antalya ile ilgili bir video paylaşarak, "Türkiye Antalya'da güzel şov" ifadelerini kullandı. Şarkıcının mesajı, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



TÜRKiYE'DEKi BiLET FiYATI



RUSYA'DAKİ BİLET FİYATI

Oyuncu Enis Arıkan, konseri otelin ünlü isimlere ayırdığı ücretsiz locadan izledi. Arıkan, "Arkadaşlar delirdiniz mi? 300 bin lira ne? Jennifer bana 300 bin lira versin. Bu parayı versem annem benim dişlerimi sökerdi" dedi.​



Aslı Kızmaz ve Enis Arıkan



Meryem Uzerli, konser için Almanya'dan geldi.





Lopez'in çalışma arkadaşlarını konser alanına götüren Mustafa adlı şoför, serviste oyun havaları açtı. Müziğin ritmine kapılan ekip ise aracın içinde göbek atıp kurtlarını döktü.