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  • 08.08.2019
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Eski kaleci Rüstü Reçber'in Lüks tutkunu eşi ’da para saçtı

Lüks tutkunu , tatilde de bildiğinden şaşmadı. Geçtiğimiz gün eşi ve çocuklarıyla ’ya giden , Positano’da geceliği 32 bin liralık otelde kaldı. Günlük kirası 6 bin liralık tekneyle de Amalfi kıyılarını gezen Reçber, İtalya’da para saçtı.

Lükste 'Çizme'yi aştı

ESKİ kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, lükste sınır tanımıyor. Davetlerde lüks kıyafetleriyle havasını atan , tatilde de kesenin ağzını açtı. Reçber, geçtiğimiz gün ailesiyle soluğu İtalya'da aldı. Reçber Ailesi; Gwyneth Paltrow, George Clooney ve Julia Roberts gibi starların tercihi olan Çizme'nin gözde şehri Positano'ya gitti.

İTALYA'DA PARA SAÇTI
Ailesiyle keyif çatan Işıl Hanım, konaklamak için de Hotel Villa Franca'nın geceliği 32 bin 500 liralık deniz manzaralı odasını tercih etti. Reçber, otelin 360 derece deniz manzaralı odasında havalı paylaşımlar yaptı. Lüksün sınırlarını zorlayan Işıl Hanım, önceki gün de günlük kirası bin euro (yaklaşık 6 bin lira) olan tekneyle de Amalfi kıyılarını keşfe çıktı. Reçber'in takipçileri de "Hayat sana güzel" demekten kendini alamadı.

AMALFİ'DE TEKNE TURU
Işıl ve çifti, kızları Tuana ve oğulları Mehmet Burak ile önceki gün Amalfi kıyılarını gezdi.

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