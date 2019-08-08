AYRILMAK üzere olduğu eşi Prenses Haya'nın İngiltere'ye kaçışıyla dünya gündeminde olan Dubai Emiri Şeyh Bin Raşid Maktum'a ait olduğu iddia edilen mega yat Tacanuyaso, önceki gün Bodrum'a demirledi.



Dünya onları konuşuyor

DÜNYANIN en lüks motor yatlarından 60 metrelik yat; önce Yalıkavak Marina'da yakıt alımı yaptıktan sonra Bodrum koylarını dolaşmaya başladı. Yatta kimlerin tatil yaptığı ise dünya medyasının da merak konusu oldu.