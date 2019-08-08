Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.08.2019
  • Gazete

’un yüzen sarayı 'a demir attı

Yaz başından beri sayısız mega yata ev sahipliği yapan ’a önceki gün de ’un yüzen sarayı Bodrum'a demir attı.

Ege’de 'yat'ıyor!

AYRILMAK üzere olduğu eşi Prenses Haya'nın İngiltere'ye kaçışıyla dünya gündeminde olan Dubai Emiri Şeyh Bin Raşid Maktum'a ait olduğu iddia edilen mega yat Tacanuyaso, önceki gün Bodrum'a demirledi.


Dünya onları konuşuyor

DÜNYANIN en lüks motor yatlarından 60 metrelik yat; önce Yalıkavak Marina'da yakıt alımı yaptıktan sonra koylarını dolaşmaya başladı. Yatta kimlerin tatil yaptığı ise dünya medyasının da merak konusu oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDubai Emiri Raşid Maktum’un yüzen sarayı Bodrum'a demir attı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri