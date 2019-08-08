Kazık fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da; her mekan cep yakmıyor... Uygun tatil alternatiflerinin de bulunduğu Ege'nin incisinde aynı denize girip aynı güneşten yararlandığınız halde ne kadar para harcayacağınız sizin tercihiniz... Buna en güzel örneklerden biri de Gündoğan'da yan yana hizmet veren "Birol'un Yeri' ile "Serafina Mare"... Bir aile işletmesi olan Birol'un Yeri, deniz keyfi yapmanız karşılığında sizden herhangi bir giriş ücreti talep etmiyor. Serafine Mare ise içeriye adım atmanız karşılığında sizden kişi başı hafta içi 200, hafta sonu 250 TL ücret istiyor. Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde ise bu fiyat 300 TL'ye çıkıyor. Dört kişilik bir aile beach keyfi yapmak için Serafine Mare'ye en az bin TL ödemek zorunda kalırken sadece bir adım uzaktaki Birol'un Yeri'nde aynı ailenin deniz keyfi en fazla 200 TL'ye mal oluyor... Hal böyle olunca tatilciler, "Bu ne beach'im fark?" demekten kendilerini alamıyor.



İlk şubelerini Akmerkez'de açan Aslı ile Metin Şen, Serafina'yı birkaç yıl önce Bodrum'a taşıdı.

AİLE BOYU HİZMET

Küçükbük'teki "Birol'un Yeri" isimli mekanı baba Birol Aktaş, eşi Mürvet Hanım ile kızları Sedef ve Ayşegül beraber işletiyor. Mutfağa girip Ege lezzetleri pişiren Aktaş Ailesi, yeri gelince servisi de elleriyle yapıyor. Aynı denize girip, aynı havayı soluyup aynı güneşte bronzlaştığınız halde daha fazla ücret ödememek için Bodrum'da birçok farklı alternafit bulunuyor...





'KAZIK' TEPKİSİ



BODRUM'DAKI popüler mekanlardaki kazık, birçok esnafa zarar veriyor. Sezonun kısalmasıyla müşterinin yolunu dört gözle bekleyen Bodrum esnafı, kazık fiyatlara karşı tepkili. Esnaf, "Bodrum'un tüm mekanlarında kazıklanacağını düşünen tatilciler artık buraya adım atmaz" diye endişeli...

KAZIK denilince ilk akla gelen yer olan Türkbükü'nde de birçok uygun fiyatlı beach bulmak mümkün... Gümüşlük, Bitez, Akyarlar ve Yahşi gibi birçok yerde de giriş ücreti almayan beach'ler; uygun fiyatlı menüleriyle dört kişilik bir ailenin son derece uygun fiyatlar karşılığında deniz keyfi yapmasına imkan veriyor...



BAYRAMA HAZIRLIK

Yaklaşan Kurban Bayramı için milyonlarca vatandaş gibi yurdun dört bir yanındaki mekanların da hazırlığı başladı. Stok yapmadıklarını her ürünü günlük aldıklarını söyleyen Birol Aktaş, akşamları da restoran olarak hizmet veren mekanında en çok tüketilen üç yiyeceği sıraladı: "Çi börek, karides, kalamar."

CANSEL ATAALP