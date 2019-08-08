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  • 08.08.2019
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Babasının kızı! 'nın kızı da süslü

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren ’ın Portekizli yıldızı , süslü halleriyle kızına örnek oldu. Futbolcunun minik kızı da önceki gün bir ’de kırmızı rujuyla dolaştı

Süslü Q7

Yeşil sahaların 'en süslü futbolcusu' ünvanını elinde bulunduran 'ın yıldızı Ricardo Quaresma, kızını da kendine benzetti. Portekizli futbolcu, önceki gün eşi Daphane Quaresma ve kızı Ariana ile Zorlu 'deydi.

Ailesiyle alışverişe çıkan ünlü futbolcu, bir kozmetik mağazasına uğradı. Yıldız futbolcunun minik kızı mağazadaki rujları görünce makyaj yapmak için babasından izin istedi. Babasından izni koparan Ariana, dudağına kıpkırmızı bir ruj sürdü. Küçük kızın, bu hali ise "Babasının kızı" dedirtti.


Küçük Ariana, dudağındaki kırmızı rujla gülümsetti.

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