Yeşil sahaların 'en süslü futbolcusu' ünvanını elinde bulunduran Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, kızını da kendine benzetti. Portekizli futbolcu, önceki gün eşi Daphane Quaresma ve kızı Ariana ile Zorlu AVM'deydi.

Ailesiyle alışverişe çıkan ünlü futbolcu, bir kozmetik mağazasına uğradı. Yıldız futbolcunun minik kızı mağazadaki rujları görünce makyaj yapmak için babasından izin istedi. Babasından izni koparan Ariana, dudağına kıpkırmızı bir ruj sürdü. Küçük kızın, bu hali ise "Babasının kızı" dedirtti.



Küçük Ariana, dudağındaki kırmızı rujla gülümsetti.