İkoncan Süreyya Yalçın, iddialı tarzıyla Bodrum'da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Birbirinden ilginç kostümlerle paylaşım yapan Yalçın, önceki gün de kural bozmadı.
Yalçın, eşi Ozan Baran'la gittiği gece kulübünde farklı tarzıyla dikkat çekti. İkoncan, zımbalarla süslü diz üstü kışlık botlarıyla poz verip Instagram'da da olay oldu.
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