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  • 07.08.2019
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'ın çizmeleri olay oldu

Çizmeyi aştı

İkoncan Süreyya Yalçın, iddialı tarzıyla 'da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Birbirinden ilginç kostümlerle paylaşım yapan Yalçın, önceki gün de kural bozmadı.

Yalçın, eşi Ozan Baran'la gittiği gece kulübünde farklı tarzıyla dikkat çekti. İkoncan, zımbalarla süslü diz üstü kışlık botlarıyla poz verip 'da da olay oldu.

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