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  • 07.08.2019
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’den jet karar

Kendi’den jet karar

YAZIN keyfini Bodrum'da yaşayan şarkıcı Kendi, önceki gün jet bir kararla Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a geçti. Popçu, Ege'nin karşı kıyısındaki adaya da özel jetle uçtu. 'nin özel jetle seyahatinin de ortalama 15 bin dolara (yaklaşık 83 bin lira) mal olduğu konuşuluyor



Kendi, birkaç gün sonra yine özel jetle Bodrum'a dönecek.

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