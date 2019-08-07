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  • 07.08.2019
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ler ’un kabusu oldu

Tatilcilerin rahatça yüzmesi için dubalarla belirlenen alana giren ler, ’un kabusu oldu. Önceki gün Gündoğan’da çekilen bu kare de buna sadece bir örnekti.

Bodrum’da jet-tehlike

Daha önce de Bodrum koylarındaki tehlikesini gündeme taşıyan TAKVİM, Ege'nin nabzını tutmaya devam ediyor... Jet-ski'lerin 10 dakikasını 300 TL gibi ücretlerle kiralayan bazı su sporları merkezleri, para uğruna da tatilcilerin canını tehlikeye atıyor.

Önceki gün Gündoğan'da çekilen bu fotoğraf, 'jet-tehlike'yi bir kez daha gözler önüne serdi. Küçükbük'teki dubayla belirlenmiş alanlara sık sık tekne ile jetskilerin girdiğini söyleyen tatilciler "Bu kuralsızlığa son verilmesi için illa birilerinin canının mı yanması gerekiyor?" dedi.

Tatilciler, "Dubayla çevrili alanda çoluk çocuk yüzerken her an bir yerden jet-ski çıkacak endişesi taşıyoruz. Yetkililer, lütfen bu kuralsızlığa son versin" diyor.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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