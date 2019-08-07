Hande Acar, güzelliği için kesenin ağzını açtı. Acar, tatilde yıpranan saçlarının bakımı için önceki gün iki kuaförünü Bodrum'a getirtti. Kuaförlerinin uçak bileti ile bir gecelik otel masrafını karşılayan Acar, kendisi ile kayınvalidesinin saçlarını boyatıp manikür ve pedikür yaptırdı.

Mandarin Oriental'in SPA'sına da giden Acar'a VIP güzellik 8 bin liraya patladı.