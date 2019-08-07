DÜNYACA ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında Rusya'da verdiği konserin ardından önceki gün Türkiye'ye geldi. İkizlerini de yanında getiren ünlü şarkıcı, geceliği 30 bin dolar olan Crowne Villa'da dinlenip, güzel bir uyku çekti. Dün sabah da Türk kahvaltısı etti. Daha sonra denize girip, güneşlendi.

ÖĞLE yemeğinin ardından da sahnesinin son hazırlıklarını tamamlamak üzere konser alanına giden Lopez, burada küçük bir prova yaptıktan sonra villada dinlendi. Konser saati geldiğinde ise güzelliği ve sesiyle ortalığı yıktı geçti! Lopez'i sahnede gören dinleyiciler, tüm geceyi cep telefonlarıyla kaydetti. Lopez de kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi...



Özellikle Rus ve Arap işadamları, JLO'nun konserine yoğun ilgi gösterdi. Özel jetleriyle Antalya'ya inen milyarderler, mükemmel bir gece geçirdi...

KONSER biletleri ise geçtiğimiz günlerde tükenmişti. Ayakta izlemek isteyenler 7 bin lira, locada izlemek isteyenler ise 50 bin euro (yaklaşık 310 bin lira) ödemişti. Bazı uyanıklar ise 7 bin liralık biletleri 11 bin liradan satmaya girişti. Karaborsaya düşen bu biletler bile tükendi.



EFSANE DE ANTALYA'DA

İTALYAN devi Milan'ın efsane oyuncusu Clarence Seedorf de konseri izleyenler arasındaydı. Yıldız oyuncuyu konserin yapılacağı otelde görenler, hemen cep telefonlarına sarıldı. Hatırı pozlarını Instagram'da paylaştı...

GECENİN ŞANSLILARI

Konserin yapıldığı Regnum Carya Otel ile anlaşmalı olan bir ajans, müthiş geceye ünlüleri davet etti. Ünlü oyuncular Cansu Tosun, Enis Arıkan ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu gecenin şanslı isimlerindendi. Bu üç isim, konseri bedava izledi.