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  • 06.08.2019
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organik gıdalardan şaşmadı

Organik Serenay

TATİLDE diyetin ucunu kaçıran Serenay Sarıkaya, yeni sezon için kolları sıvadı. Spor salonundan çıkmayan güzel oyuncu, yediklerine de dikkat etmeye başladı. 28 yaşındaki oyuncu, sağlıklı beslenmek için de organik gıdalardan şaşmadı.

PROTEİN ağırlıklı beslenen , kahvaltıda haşlanmış yumurta, çiğ badem, lor peyniri, zeytin ve tahıllı ekmek yiyor. Güzel oyuncu, tüm bu ürünlerin ise organik olmasına dikkat ediyor.

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