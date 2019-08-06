ATV'NİN başarılı dizisi 'Hercai' rekora doymuyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Başrollerini Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu) ile Akın Akınözü'nün (Miran Aslanbey) paylaştığı dizi, yıl boyunca her Cuma aynı saatte ekrana gelen rakiplerini sollayıp zirveye demir attı.



Güzel oyuncu Ebru Şahin'in hayranları sık sık dizi setini basıyor.

MİLYONLAR İZLEDİ

Kısa sürede fenomen haline gelen dizinin başarısı bununla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yıl her hafta reytinglerin zirvesinde yer alan 'Hercai'nin ilk bölümü de internette izlenme rekoru kırdı. Başarılı dizinin ilk bölümü Youtube'da yaklaşık 22 milyon kez izlendi. Yurt içinin yanı sıra yurt dışında da geniş hayran kitlesi olan dizi, bu başarısıyla da rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.