Kemal Sunal'ın 35 yaşındaki kızı Ezo Sunal, önceki gün Büyükada'ya gitti. Dönüş yolunda ise deniz taksisine bindi. Ancak bir süre sonra taksi ile büyük bir tekne çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen Sunal'ın vücuduna parçalanan camlar sıçradı. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada anlatan Ezo Sunal, "Teknenin devrilmemesi ve yara almamamız mucize gibiydi" açıklamasını yaptı...
TEKNE KAZASI KORKUTTU
Denizin ortasında büyük bir tehlike atlatan Ezo Sunal, kaza sonrası çektiği kareleri sosyal medyaya yükledi.
TEKNE KAZASI KORKUTTU
Denizin ortasında büyük bir tehlike atlatan Ezo Sunal, kaza sonrası çektiği kareleri sosyal medyaya yükledi.
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