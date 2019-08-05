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  • 05.08.2019
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'ın kızı kaza geçirdi! "Teknenin devrilmemesi ve yara almamamız mucize gibiydi"

'ın kızı , önceki gün korku dolu anlar yaşadı. 'ya giden ünlü oyuncu dönüş yolunda deniz taksiye bindi. Ancak bir süre sonra deniz taksi ile büyük bir tekne çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen Ezo Sunal'ın vücuduna parçalanan camlar sıçradı. Sosyal medya hesabından olay ile ilgili paylaşım yapan Ezo Sunal, "Teknenin devrilmemesi ve yara almamamız mucize gibiydi" ifadelerini kullandı.

Ucuz atlattı!
Kemal Sunal'ın 35 yaşındaki kızı Ezo Sunal, önceki gün Büyükada'ya gitti. Dönüş yolunda ise deniz taksisine bindi. Ancak bir süre sonra taksi ile büyük bir tekne çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen Sunal'ın vücuduna parçalanan camlar sıçradı. Yaşadığı korku dolu anları sosyal medyada anlatan , "Teknenin devrilmemesi ve yara almamamız mucize gibiydi" açıklamasını yaptı...



TEKNE KAZASI KORKUTTU
Denizin ortasında büyük bir tehlike atlatan Ezo Sunal, kaza sonrası çektiği kareleri sosyal medyaya yükledi.

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