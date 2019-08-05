Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ve eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan oğlu Ömer ile Zorlu AVM'deydi. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden Şener, ailesiyle kahvaltı keyfi yaptı. Bir yanında eşi, diğer yanında oğluyla objektiflere mutluluk pozları veren Demet Şener, keyifli halleriyle de dikkat çekti.
- Saklambaç
- 05.08.2019
- Gazete
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