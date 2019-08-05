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  • 05.08.2019
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, eşi ve oğlu Ömer ile 'de görüntülendi

, önceki gün eşi ve eski eşi 'dan olan oğlu Ömer ile Zorlu 'deydi. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden Şener, ailesiyle kahvaltı keyfi yaptı. Bir yanında eşi, diğer yanında oğluyla objektiflere mutluluk pozları veren Demet Şener, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

Şener’in erkekleri
Demet Şener, önceki gün eşi Cenk Küpeli ve eski eşi 'dan olan oğlu Ömer ile Zorlu 'deydi. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine giden Şener, ailesiyle kahvaltı keyfi yaptı. Bir yanında eşi, diğer yanında oğluyla objektiflere mutluluk pozları veren Demet Şener, keyifli halleriyle de dikkat çekti.

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