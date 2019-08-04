ATV'NİN başarılı sunucuları Esra Erol ve Müge Anlı'dan alkışlık hareket… Yıl boyunca programlarında ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erol ile Anlı, şık tarzlarını da yardıma çevirmeyi bildi. İki ünlü sunucu, sezon boyunca programlarında giydikleri kıyafetleri internette satışa çıkardı. Her programında şıklığıyla göz dolduran Esra Erol, çoğunu sadece bir kez kullandığı kıyafet ve aksesuarları Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malüllleri, Dul ve Yetimlerinin Eğitim ve Yardım Vakfı (TEYEV) yararına alıcısıyla buluşturdu.

SON MODA DESTEK

Kendisi de bir polis kızı olan Erol, kullanmadığı kıyafeteri lidyana.com'da satışa çıkardı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile 'Güven Bana' yarışmasındaki başarılı sunumunun yanı sıra şık tarzıyla da göz dolduran Anlı da kıyafetlerini ihtiyaç sahipleri için satışa sundu.

Anlı, internetteki Dolap uygulamasında ikinci el kıyafet ve aksesuarlarını meraklısıyla buluşturdu. Ünlü sunucu, elde edilen geliri de tekerlekli sandalye bağışı yapacağını açıklayıp alkışları topladı.

İki başarılı sunucunun internette ihtiyaç sahipleri yararına satışa sunulan kıyafetleri büyük ilgi gördü.



Yaz sezonunda 'Güven Bana' yarışmasını sunan Anlı, şık tarzıyla her daim farkını ortaya koyuyor.





Başarılı sunucu Esra Erol, yardımsever kişiliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu.