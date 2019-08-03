Türkiye'nin en çok uçak yolculuğu yapan sosyetik ismi Siren Ertan Kayalar, THY ile ilgili yaşadığı bir olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Siren Ertan, 9 gün önce İstanbul-Bodrum uçağı için business bilet aldığını, dün de checkin de yaptırarak havalimanına geldiğini belirtip yaşananları anlattı: Alana geldiğimde kontuar görevlisi uçaktaki business bölümünün dolu olduğunu, bana da ekonomi bölümünde uçmamı teklif etti. Kabul etmeyince de eklememi ve halledeceklerini söyledi.



50 EURO MU!

Sonra business için sonraki uçuşu beklememi yani 2 saat daha alanda kalmam gerektiğini söyledi. 50 euro da telafi ücreti vermek istediler. Ekonomi bölümü için bindiğimde, benden sonra gelen kişinin bana ait yerdeki koltukta oturduğunu gördüm. O anda 'Ekonomi değil, kendi yerimi istiyorum' diyerek yanlışın düzeltilmesini bekledim" dedi. Ancak ne yaptıysam olmadı. Siren Ertan, "Geçen bir uçuşta da bavulumu nasıl attılarsa, bir tekeri kırılmıştı" ifadesini kullandı.







Business uçuş bileti





Ekonomik uçuş bileti



Siren Ertan, "Şunu da söylemeliyim. Takipte olanlar bilir, yıllardır methiyeler düzdüğüm, uçuşu olduğu sürece başka bir havayolu ile asla uçmadığım milli havayolumda neler oluyor?" diye sordu.