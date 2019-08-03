VİCTORİA'S Secret meleği Elsa Hosk'un İstanbul'da havuzda verdiği pozun ardından güzeller arasında havuz problemi çıktı! Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel ve Deniz Akkaya, aynı havuz pozuna imza attı. Dün benzer paylaşım da Eda Taşpınar'dan gedi.



ÇAĞLA ŞIKEL



DENİZ AKKAYA



Mikonos'ta tatilde olan Eda Taşpınar, havuzda verdiği bu kareyle modaya uyan son isim oldu.