VİCTORİA'S Secret meleği Elsa Hosk'un İstanbul'da havuzda verdiği pozun ardından güzeller arasında havuz problemi çıktı! Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel ve Deniz Akkaya, aynı havuz pozuna imza attı. Dün benzer paylaşım da Eda Taşpınar'dan gedi.
ÇAĞLA ŞIKEL
DENİZ AKKAYA
Mikonos'ta tatilde olan Eda Taşpınar, havuzda verdiği bu kareyle modaya uyan son isim oldu.
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