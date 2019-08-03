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  • 03.08.2019
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havuzda verdiği pozla modaya uydu

Mikonos’ta tatilde olan , havuzda verdiği pozla modaya uyan son isim oldu.

Havuz problemi

VİCTORİA'S Secret meleği 'un İstanbul'da havuzda verdiği pozun ardından güzeller arasında havuz problemi çıktı! Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel ve , aynı havuz pozuna imza attı. Dün benzer paylaşım da 'dan gedi.


ÇAĞLA ŞIKEL


DENİZ AKKAYA


Mikonos'ta tatilde olan Eda Taşpınar, havuzda verdiği bu kareyle modaya uyan son isim oldu.

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