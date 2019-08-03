BUNDAN tam 14 yıl önce yaşadıkları aşklarıyla o dönem magazin gündemine damga vuran Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, "Aşk yeniden" dedi. Sosyetik Zeynep Mutlu ile evli olduğu dönemde ABD'de yaşayan 53 yaşındaki İnanoğlu, boşanmanın ardından yılın büyük kısmını Türkiye'de geçirmeye başladı. Asuman Krause de aradan geçen zamanda bazı ilişkiler yaşasa da aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı. IŞTE DE BIR ARADA...

Dedikodulara göre 43 yaşındaki güzel sunucu ile ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi. Birkaç haftadır görüştükleri konuşulan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, ortak bir projede bir araya gelmeyi de planlamaya başladı.

LOS ANGELES PLANI...

Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan İlker İnanoğlu, yeni projesinin sunuculuğunu Krause'nin üstlenmesini istedi. Bu arada iddialara göre yeniden bir araya geldikleri konuşulan eski aşıklar, hem barışmayı kutlamak hem de yeni projeleri için yakında soluğu Los Angeles'ta alacak...



14 YIL SONRA AŞK YENİDEN

Aradan geçen zamanda beyaz atlı prensini bulamayan Krause, iddiaya göre 14 yıl sonra İnanoğlu ile yeniden birlikte...