Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.08.2019
  • Gazete

ile ’nun yolları tekrar kesişti!

2005 yılında aşk yaşayan ile ’nun yolları tekrar kesişti. Bir süredir yeniden görüşmeye başladıkları konuşulan 43 yaşındaki Krause ile 53 yaşındaki İnanoğlu, Instagram hesaplarından da birbirlerini takibe aldı.

İlker’in kalbine pansuman

BUNDAN tam 14 yıl önce yaşadıkları aşklarıyla o dönem magazin gündemine damga vuran Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, "Aşk yeniden" dedi. Sosyetik Zeynep Mutlu ile evli olduğu dönemde ABD'de yaşayan 53 yaşındaki İnanoğlu, boşanmanın ardından yılın büyük kısmını 'de geçirmeye başladı. de aradan geçen zamanda bazı ilişkiler yaşasa da aradığı mutluluğu bir türlü yakalayamadı. IŞTE DE BIR ARADA...
Dedikodulara göre 43 yaşındaki güzel sunucu ile ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Arnavutköy'deki bir balıkçıda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden eski aşıklar, birbirlerine telefon numaralarını verdi. Dedikodulara göre bu konuşmalar, eski aşkı yeniden alevlendirdi. Birkaç haftadır görüştükleri konuşulan Asuman Krause ile , ortak bir projede bir araya gelmeyi de planlamaya başladı.

LOS ANGELES PLANI...
Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan İlker İnanoğlu, yeni projesinin sunuculuğunu Krause'nin üstlenmesini istedi. Bu arada iddialara göre yeniden bir araya geldikleri konuşulan eski aşıklar, hem barışmayı kutlamak hem de yeni projeleri için yakında soluğu Los Angeles'ta alacak...


14 YIL SONRA AŞK YENİDEN
Aradan geçen zamanda beyaz atlı prensini bulamayan Krause, iddiaya göre 14 yıl sonra İnanoğlu ile yeniden birlikte...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAsuman Krause ile İlker İnanoğlu’nun yolları tekrar kesişti!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri