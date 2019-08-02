Almanya'da doğup büyüyen ve kariyerini son yıllarda İngiltere'de sürdüren Mesut Özil, memleket sevgisini attığı her adımla gösteriyor... Haziran'da evlendiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile Londra'daki 35 milyon euro yani yaklaşık 215 milyon TL'lik malikanede yaşayan Özil, evde Osmanlı ve Türk rüzgarı estirmişti. Malikanesindeki birçok eşyayı Türkiye'den getirten ve duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu astıran yıldız futbolcu, Osmanlı'ya olan merakını bir kez daha gözler önüne serdi. 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Payitaht: Abdülhamid' dizilerini merakla seyreden Mesut Özil'den tarihi bir karar geldi... Özil'in çevresine göre; yıldız futbolcu ve eşi, Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha geniş bilgiye sahip olmak için özel ders alacak. Ünlü çift, şimdilerde yakın dostları aracılığıyla Londra'da yaşayan Türk bir tarih uzmanı arayışında...

YAKIN KORUMA!

Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan Amine Gülşe'ye bir destek de ağabeyinden geldi. Mesut Özil'in yakın koruma tuttuğu Gülşe için ağabeyi Şahan da Londra'ya gidip kardeşine moral verdi.