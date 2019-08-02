SOSYETIK Hande Acar'ın ailesiyle Bodrum tatili sürüyor. Acar, önceki gün de çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile Yalıkavak'ta demirli teknesindeydi. Acar, çocuklarıyla denizde keyifli anlar yaşadı.

DENİZDE seabob'a binip pedallı SUP (sörf tahtası) ile gezintiye çıkan Acar, su sporlarıyla form tuttu. Hande Hanım, üç çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.



Çocukları ile suda spor yapan Acar'ın keyfi yerindeydi...

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM