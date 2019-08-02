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  • 02.08.2019
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'da form tuttu

ande Acar'ın ailesiyle tatili sürüyor. Acar, önceki gün de çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile Yalıkavak'ta demirli teknesindeydi. Acar, çocuklarıyla denizde keyifli anlar yaşadı.

Çocuklarla form tuttu

SOSYETIK Hande Acar'ın ailesiyle tatili sürüyor. Acar, önceki gün de çocukları Aslan, Masal ve Mavi ile Yalıkavak'ta demirli teknesindeydi. Acar, çocuklarıyla denizde keyifli anlar yaşadı.

DENİZDE seabob'a binip pedallı SUP (sörf tahtası) ile gezintiye çıkan Acar, su sporlarıyla form tuttu. Hande Hanım, üç çocuk annesi olmasına rağmen koruduğu kusursuz fiziğiyle de dikkat çekti.


Çocukları ile suda spor yapan Acar'ın keyfi yerindeydi...

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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