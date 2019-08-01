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  • 01.08.2019
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milyonluk bir tatile çıktı

Ünlü kalem markası 'in veliahtıyla evlenip 'kontes' unvanı olan , milyonluk bir tatile çıktı.

Mılyonluk tatil

Ünlü kalem markası Faber Castell'in veliahtıyla evlenip 'kontes' unvanı olan Melissa Eliyeşil, milyonluk bir tatile çıktı. Sosyetik güzel, Alman eşi Charles Alexander von Faber Castell, dünyaca ünlü Aquazzura markasının sahibi Edgardo Osorio ve modacı Begüm Kıroğlu ile ultra lüks bir yat kiraladı. SOSYETİK ekip, haftalık kirası 625 bin dolar yani yaklaşık 3 buçuk milyon liralık Serenity isimli 72 metrelik yatı kiraladı. Melisa von , arkadaşlarıyla da şimdilerde Yunanistan'ın Andiberre Adası'nda keyifte.


Sosyetik güzel, eşi ve dostlarıyla haftalık kirası 625 bin dolarlık bu yatta tatilde...

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