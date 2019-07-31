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  • 31.07.2019
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Rus milyarder 'dan 65. yaş günü için ’da parti

Rus milyarder , 65. yaş günü için ’da parti verdi. Gecenin konsepti ise Osmanlı dönemiydi...

Sultan Igor!

RUSYA Devlet Başkanı Putin'le yakın dost olan dünyaca ünlü Rus müzisyen Igor Krutoy, geçen hafta haftalık kirası 480 bin euro olan Maltese Falcon (Malta Şahini) isimli ultra lüks yatıyla Türkiye'ye geldi. Kızları ve eşiyle Ege'yi koy koy gezdi. Son alarak da 'a demirledi. Burada 65 yaşına giren milyarder işadamı, üç kez parti düzenledi. Son eğlence ise önceki gece Rixos Premium Bodrum'da gerçekleşti.

Doğum gününün konsepti ise Osmanlı dönemiydi. Yerlere, o dönemi yansıtan el emeği göz nuru halılar serildi. Duvarlara da çiniler döşendi. Igor Krutoy'un pastası da fes ve dönemin eşyalarıyla süslendi.

Krutoy'un özel jetle 'dan getirttiği davetlilerden bazıları da cariye kostümleri giydi...

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM

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