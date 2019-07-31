Boşandıktan iki hafta sonra barışan Özcan Deniz'le eski eşi Feyza Aktan'ın Bodrum tatili tam gaz sürüyor. Boşanma dedikodularını Haziran'da haklı çıkaran ikili, geçtiğimiz günlerde ise el ele Bodrum sokaklarını gezip barışmayı ilan etmişti.

ÜNLÜ sanatçı, önceki gün de eski eşi ve bir yaşındaki oğulları Kuzey'le Tilkicik Koyu'ndaki Barbelo Beach'teydi. Deniz, ailesinin rahatı için plajda 3 bin liraya iki loca tuttu. Bir locada ünlü sanatçı, eski eşi ve oğluyla vakit geçirirken diğerinde de Kuzey'in bakıcıları vardı.



Deniz'in barıştığı eski eşi Aktan, objektifleri fark edince panikledi.

DOĞAN SAVAŞ - BODRUM