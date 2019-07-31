Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek konsere JLO, 90 kişilik ekibi ve 10 TIR dolusu malzeme ile gelecek.

Konserin biletleri ise 7 bin TL'den başlıyor... Loca fiyatları 50 bin euro'ya kadar çıkıyor. Konsere Hadise ve Demet Akalın gibi Türk şarkıcıların da gitmesi bekleniyor. Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, konser hakkında şu bilgileri verdi: Sanatçımız için özel talepler geldi, özellikle kremalı ve çok acılı yiyecekleri çok sevmediği gibi noktalar belirtildi. Bunu tüm mutfak ekibimizle paylaştık ve hazırlıklarımızı yaptık. Türk mutfağını da güzel örnekleri ile tanıtacağımız bir arka plan hazırlığımız var.

Ayrıca iki düzine tamamen beyaz gül talebi var, gülleri Isparta'dan getirmeyi düşünüyoruz. Jennifer Lopez iki tane özel büyük uçakla 90 kişilik ekip halinde geliyor. Bunun yanında 10 TIR malzeme geliyor...



Kurşun geçirmez özel villada, JLO'nun çocukları için oyun alanı hazırlanacak.

Seksi yıldız dün Instagram hesabında bir video paylaştı. 6 Ağustos'ta 2'nci kez doğum gününü kutlayacağını açıkladı. Tüm hayranlarını konsere çağırdı.