ÜNLÜ yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz gün Burgazada'da başından geçen talihsiz bir olayın Twitter'da haklı isyanda buldu. Milor; "Ada'da rıhtıma yakın restoranlar Belediye'nin çizdiği sınırları ihlal edip masalarıyla geçecek yer bırakmıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'BOYNUM KIRILABİLİRDİ'

Burgazada'da Ada Keyf Restoran'ın önünden geçerken bir çalışanı ikaz ettim. Ancak çalışan 'Sana ne lan, fazla konuşma' diyerek beni denize itti. Düşmeme ramak kaldı. kanuna ve nizama aykırı olan bir uygulamayı ikaz ettiğim için uygulanan bu kaba kuvvet düşündürücü. Bu restoranın sahiplerinden birinin Belediye Başkan yardımcısı olması iki kere düşündürücü ve üzücü. Geriye doğru denize düşsem boynum kırılabilirdi."



CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN MEKANINDA DARP

Milor'un isyanı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), konuyla ilgili inceleme başlattı. Milor'dan özür dileyen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de restoran sahibinin Başkan Yardımcısı değil, meclis üyesi olduğunu söyledi.

Twitter'dan olaya ilişkin yapılan yorumlar:



VEDAT Milor yazana kadar 'Acaba belediye niye görmüyormuş işgali?' diye merak edip yazıyı okudum. Cevabını yine Vedat Bey yazmış. Sahibi Belediye Başkanı ile birlikte çalışıyormuş.



3 sene önce aynı mekan hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yaptığım için mekan sahibi beni tehdit etti.



ADALAR'DAKI birçok mekanda benzer tavır var.



ERDEM Gül, olay sonrası "Ceza yazıyoruz, ama devam ediyorlar" demiş. Bu bir acizlik ifadesidir.



MECLİS üyesinin restoran işletmecisi olması mı eleştirilmeli, Vedat Milor'u denize itecek magandaların çalıştırılması mı eleştirilmeli, bu çirkin olayı 'Özür diledik, ceza yazdık' diye geçiştiren Başkan mı eleştirilmeli bilemiyorum?