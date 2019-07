LATIN pop sanatçısı J Balvin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser verdi. Ünlü yıldız, müthiş gecenin ardından megakenti gezdi. Türk yemeklerinden yedi. Daha sonra da Kapadokya'ya gitti. Burada sabahın ilk ışıklarında balona bindi. Balvin, Kapadokya gezisinde çektiği video ve fotoğrafları da 31.4 milyon takipçili Instagram hesabına an be an yükledi. Paylaşımlarında Türkiye'den övgüyle bahsetti. "Gördüğüm en iyi yer Kapadokya" dedi. Kapadokya'nın fotoğraflarını gören takipçileri ise "Muhteşem bir yer... Masal gibi... Biz de gitmek istiyorum." şeklinde yorumlar yaptı...

SEN DE GEL KHALED

LATİN popçu J Balvin, Kapadokya'nın atmosferine hayran kaldı. Hemen etçi Nusret'in de yakın arkadaşı olan DJ Khaled'i görüntülü aradı. Ünlü DJ'yi de Türkiye'ye çağırdı...