SON şarkısı 'Ela' ile YouTube'da rekor kıran Reynmen, Hadise'yi yaktı. Seksi popçu, geçtiğimiz gün Reynmen'in şarkısına çektiği klibi sosyal medyada paylaşıp olay olmuştu. Seksi pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin hesaba katmadığı bir şey vardı... İçecek markası Fanta'nın reklamlarında oynayan Hadise, Lipton markasının yüzü olan Reynmen'e verdiği destekle tepki çekti.

UYARI ALDI!

Hadise'nin reklamlarında oynadığı Fanta markasının yetkilileri de iddiaya göre bu durumdan rahatsız oldu. Hadise'ye başka bir markanın reklam müziğiyle dans ettiği için firma yetkililerinden uyarı geldiği iddia edildi. Bu gelişmeyle de ünlü popçunun keyfi kaçtı...

KENDİNİ YAKTI!

Rakip markanın yıldızına destek verince kendi firması tarafından uyarılan popçunun kariyer hatası yaptığı konuşuluyor.



Reynmen, yeni şarkısıyla kısa sürede YouTube dünya trend listesine girdi.