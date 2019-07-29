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  • 29.07.2019
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Havalı Sibel

Havalı Sibel
Türk Müziği'nin güçlü sesi Sibel Can, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Ünlü sanatçı, Poll Production'un organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamındaki konserinde şarkılarıyla kulakların pasını sildi.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede sanatçıyı dinleyenler arasında İrem Derici de vardı. Derici, bir ara sahneye çıkıp 'la Ajda Pekkan'ın 'Hayal' şarkısına düet yaptı. İkilinin performansı büyük alkış aldı. Konserinde şıklığıyla da göz kamaştıran Sibel Can'ı büyük oğlu Engincan Ural da yalnız bırakmadı.



Engincan, annesini gururla izledi.



Arkadaşlarıyla konsere giden Derici, "Sibel Can'ın büyük hayranıyım" dedi.

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