Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.07.2019
  • Gazete

'dan alkışlık hareket! Hasta bir miniğin isteğini geri çevirmedi...

, 1 Ağustos’taki konseri öncesi hasta bir miniğin hayalini gerçekleştirdi. Ünlü popçu, büyük hayranı olan Hicran’ı konserine özel olarak davet etti. Küçük kızı sevindiren Demet Akalın, alkışları hak etti...

Bir 'Demet' alkış
Ünlü popçu Demet Akalın'ndan alkışlık hareket... 1 Ağustos'taki Harbiye Açıkhava konseri için şu sıralar hummalı bir çalışma içine giren Akalın, hasta bir miniğin isteğini de geri çevirmedi. Pop müzikteki başarısının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da gönülleri fetheden Akalın, kanser hastası Hicran adlı hayranını konserine davet etti. Ünlü şarkıcı, parti konseptinde vereceği konsere minik Hicran'ı da çağırdığını "En özel konuk. Sürprizlerim var. Hicroşşş" diye duyurdu.



Daha önce de Akalın'ın hastanede ziyaret ettiği Hicran ise bu güzel haberle büyük bir sevince boğuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDemet Akalın'dan alkışlık hareket! Hasta bir miniğin isteğini geri çevirmedi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri