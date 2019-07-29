Ünlü popçu Demet Akalın'ndan alkışlık hareket... 1 Ağustos'taki Harbiye Açıkhava konseri için şu sıralar hummalı bir çalışma içine giren Akalın, hasta bir miniğin isteğini de geri çevirmedi. Pop müzikteki başarısının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da gönülleri fetheden Akalın, kanser hastası Hicran adlı hayranını konserine davet etti. Ünlü şarkıcı, parti konseptinde vereceği konsere minik Hicran'ı da çağırdığını "En özel konuk. Sürprizlerim var. Hicroşşş" diye duyurdu.
Daha önce de Akalın'ın hastanede ziyaret ettiği Hicran ise bu güzel haberle büyük bir sevince boğuldu.
Daha önce de Akalın'ın hastanede ziyaret ettiği Hicran ise bu güzel haberle büyük bir sevince boğuldu.
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