popçualkışlık hareket...için şu sıralar hummalı bir çalışma içine giren Akalın,de geri çevirmedi. Pop müzikteki başarısının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla da gönülleri fetheden Akalın, kanser hastasıadlı hayranını konserine davet etti. Ünlü şarkıcı, parti konseptinde vereceği konsere minik Hicran'ı da çağırdığınıdiye duyurdu.Daha önce de Akalın'ınHicran ise bu güzel haberle büyük bir sevince boğuldu.