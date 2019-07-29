Yaz boyunca Bodrum ve Çeşme sahilleri bir bir dolup taşıyor. İki aylık sezonda zarar etmemek için şezlong başına 180 lira alan, hatta 500 liraya pizza satan mekan var. Tabii herkes bütçesine göre tatil yaparken şimdi de 400 liralık makarna kuyruğu başlamış. Alaçatı'da bu sene hizmete giren 'Trattoria Luna' adlı İtalyan restoranında karides ve ıstakozlu başta olmak üzere deniz mahsüllü 400 TL'lik makarnalar büyük rağbet görüyor.
Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Mesut Özil, Amine Gülşe ve Cengiz Ünder gibi ünlüler de bu makarnanın müdavimlerinden... Olur da; 400 TL'lik makarnayı yemek isterseniz günler öncesinden rezervasyon yaptırmanız da şart!
Bu sezon tatil için sevgilisi Murat Dalkılıç'la Çeşme'ye giden Hande Erçel ve Roma'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder de bir makarnaya 400 TL veren ünlüler arasında.
ALEYNA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ
19 yaşındaki Aleyna Tilki, çapkınların yakın markajında... Geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının çekimlerinde popçuya sürpriz bir paket gelmiş.
Aleyna, oyuncak ayı, Nutella ve çikolatanın olduğu paketi görünce çok mutlu olmuş. Bu paketi gönderenin kimliği ise bir sonraki yazımda...
AŞK BİTTİ
Türkiye Eski Güzeli oyuncu Rüveyda Öksüz ile şarkıcı Gökhan Keser aşkı bir kez daha bitmiş. Daha önce de bir kez ayrılıp barışan çift, geçen ay yollarını ayırma kararı almış. Çevreleri tarafından yakıştırılan ve evlilik yolunda ilerleyen çiftin, ayrılık nedeni ise aşklarının bitmesiymiş. Medenice konuşup ayrılan ikili, şimdilerde arkadaş kalmayı tercih etmiş.
ÖN MASA SORUNU
Cemiyet ve magazin dünyasının ünlülerini eğlence mekanları ve restoranlarda genelde ön masada otururken görmüşsünüzdür...
Bir ünlü, bir mekana eğlenmeye giderse genelde ön masada oturur. Fakat hem ön masada oturup hem de sahneyi çekmek isteyen müşterilere laf söylemek nedir! Geçtiğimiz gün Çeşme'deki bir mekanda böyle bir olaya şahit oldum. Kendisini burada ifşa etmek istemiyorum; ama ön masada oturup sahneyi çekmek isteyen müşterilere güvenlik göndermek açıklanabilir bir durum mu sizce? Neymiş; bu sarışın sunucu hanımefendi, kendisinin çekilmesini istemiyormuş. Ben de o zaman şunu derim: "Sahnenin önünde oturursan, tabii ki çekileceksin. İstemiyorsan en arka köşeye oturursun. Böyle bir olay da yaşamazsın."
TÜRKBÜKÜ'NÜN SESS'İ
Açıldığı günden itibaren İstanbul ve Bodrum'un en iyi mekanları arasında yer alan Sess Clup, Türkbükü'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bodrum'a gelen herkesin ilk durağı olan bu mekanda birçok ünlü ismi görebilirsiniz. Özlem Yıldız, Kenan Doğulu ve Süreyya Yalçın gibi ünlülerin vazgeçilmezi olan mekanın işletmesinde ise Nedim Binler, Yüksel Yılan ve Haşim Kom bulunuyor. Hatta geçtiğimiz gün Bodrum'dayken uğradığım mekanda Kenan Doğulu eline mikrofonu almış şarkı söylüyordu. Hangi mekanda Kenan'ı o halde görebilirsiniz ki? Bence Bodrum'da onlarca eğlence mekanı açılıp kapanırken kalitesinden ödün vermeyen Sess Clup'ın başarısını kutlamamak elde değil...
UFUK ÖZCAN- KUYTU KÖŞE
Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Mesut Özil, Amine Gülşe ve Cengiz Ünder gibi ünlüler de bu makarnanın müdavimlerinden... Olur da; 400 TL'lik makarnayı yemek isterseniz günler öncesinden rezervasyon yaptırmanız da şart!
Bu sezon tatil için sevgilisi Murat Dalkılıç'la Çeşme'ye giden Hande Erçel ve Roma'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder de bir makarnaya 400 TL veren ünlüler arasında.
ALEYNA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ
19 yaşındaki Aleyna Tilki, çapkınların yakın markajında... Geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının çekimlerinde popçuya sürpriz bir paket gelmiş.
Aleyna, oyuncak ayı, Nutella ve çikolatanın olduğu paketi görünce çok mutlu olmuş. Bu paketi gönderenin kimliği ise bir sonraki yazımda...
AŞK BİTTİ
Türkiye Eski Güzeli oyuncu Rüveyda Öksüz ile şarkıcı Gökhan Keser aşkı bir kez daha bitmiş. Daha önce de bir kez ayrılıp barışan çift, geçen ay yollarını ayırma kararı almış. Çevreleri tarafından yakıştırılan ve evlilik yolunda ilerleyen çiftin, ayrılık nedeni ise aşklarının bitmesiymiş. Medenice konuşup ayrılan ikili, şimdilerde arkadaş kalmayı tercih etmiş.
ÖN MASA SORUNU
Cemiyet ve magazin dünyasının ünlülerini eğlence mekanları ve restoranlarda genelde ön masada otururken görmüşsünüzdür...
Bir ünlü, bir mekana eğlenmeye giderse genelde ön masada oturur. Fakat hem ön masada oturup hem de sahneyi çekmek isteyen müşterilere laf söylemek nedir! Geçtiğimiz gün Çeşme'deki bir mekanda böyle bir olaya şahit oldum. Kendisini burada ifşa etmek istemiyorum; ama ön masada oturup sahneyi çekmek isteyen müşterilere güvenlik göndermek açıklanabilir bir durum mu sizce? Neymiş; bu sarışın sunucu hanımefendi, kendisinin çekilmesini istemiyormuş. Ben de o zaman şunu derim: "Sahnenin önünde oturursan, tabii ki çekileceksin. İstemiyorsan en arka köşeye oturursun. Böyle bir olay da yaşamazsın."
TÜRKBÜKÜ'NÜN SESS'İ
Açıldığı günden itibaren İstanbul ve Bodrum'un en iyi mekanları arasında yer alan Sess Clup, Türkbükü'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bodrum'a gelen herkesin ilk durağı olan bu mekanda birçok ünlü ismi görebilirsiniz. Özlem Yıldız, Kenan Doğulu ve Süreyya Yalçın gibi ünlülerin vazgeçilmezi olan mekanın işletmesinde ise Nedim Binler, Yüksel Yılan ve Haşim Kom bulunuyor. Hatta geçtiğimiz gün Bodrum'dayken uğradığım mekanda Kenan Doğulu eline mikrofonu almış şarkı söylüyordu. Hangi mekanda Kenan'ı o halde görebilirsiniz ki? Bence Bodrum'da onlarca eğlence mekanı açılıp kapanırken kalitesinden ödün vermeyen Sess Clup'ın başarısını kutlamamak elde değil...
UFUK ÖZCAN- KUYTU KÖŞE
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