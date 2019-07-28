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  • 28.07.2019
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ikizleri Alin ve Lina ile ilk tatiline çıktı

Valiz telaşı

Nisan'da anne olan Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina ile ilk tatiline çıktı. Güzel oyuncu, tatil öncesi de miniklerin eşyalarını toparlarken bir hayli zorlandığını bu kareyle gözler önüne serdi. Akil'in bu karesi gülümsetti.

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