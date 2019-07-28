GÜZEL oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncunun, kardeşiyle olan benzerliğine ise "İkiz misiniz?" yorumları yağdı.
GÜZEL oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncunun, kardeşiyle olan benzerliğine ise "İkiz misiniz?" yorumları yağdı.
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