GÜZEL oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncunun, kardeşiyle olan benzerliğine ise "İkiz misiniz?" yorumları yağdı.