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  • 28.07.2019
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'ın kardeşi görenleri şaşırttı

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GÜZEL oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün yaptığı paylaşımla şaşırttı. Kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki oyuncunun, kardeşiyle olan benzerliğine ise "İkiz misiniz?" yorumları yağdı.

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