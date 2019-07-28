Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.07.2019
  • Gazete

formunun sırrını açıkladı

Esra’nın sırrı

ATV'NİN reyting rekortmeni sunucusu Esra Erol, önceki gün form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi olan 37 yaşındaki Erol, nasıl zinde ve formda kaldığını ise tarifiyle paylaştı. 'ın form sırrı ise şöyle: "Kirazın sapı, msırın püskülü ve maydanozlu su." Her yaptığı olay olan ve şık giyim tarzıyla da kadınların yakından takip ettiği Esra Erol'un bu tamamen doğal form sırrı ise birçok kadın hayranı tarafından şimdiden uygulanmaya başlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEsra Erol formunun sırrını açıkladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri