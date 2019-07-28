ATV'NİN reyting rekortmeni sunucusu Esra Erol, önceki gün form sırrını açıkladı. İki çocuk annesi olan 37 yaşındaki Erol, nasıl zinde ve formda kaldığını ise tarifiyle paylaştı. Esra Erol'ın form sırrı ise şöyle: "Kirazın sapı, msırın püskülü ve maydanozlu su." Her yaptığı olay olan ve şık giyim tarzıyla da kadınların yakından takip ettiği Esra Erol'un bu tamamen doğal form sırrı ise birçok kadın hayranı tarafından şimdiden uygulanmaya başlandı.