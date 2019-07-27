Her şeyine vurgunum

2015'TE evlendiği kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri'den bir oğlu olan Beyza Şekerci, evliliğiyle ilgili şöyle konuştu:
"ENGİN'İN tüm özelliklerine ayrı ayrı hayranım. Evliliğimizde aşk kadar karşılıklı anlayış da çok önemli."
2015'TE evlendiği kendisi gibi oyuncu Engin Hepileri'den bir oğlu olan Beyza Şekerci, evliliğiyle ilgili şöyle konuştu:
"ENGİN'İN tüm özelliklerine ayrı ayrı hayranım. Evliliğimizde aşk kadar karşılıklı anlayış da çok önemli."
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